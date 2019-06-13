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Четверг, 13 июня 2019, 18:23 мск

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Лев Шлосберг: интернет-СМИ и соцсети спасли защитников сквера у драмтеатра

Широкое освещение событий в сквере у драмы электронными СМИ спасло от тяжелых последствий многие десятки горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такую версию высказал сегодня в Екатеринбурге член федерального политсовета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. По его словам, возможность интернет-СМИ выдавать информацию в эфир практически в режиме реального времени, фиксировать все происходящее, в какой-то степени стало сдерживающим фактором для силовых структур. «Если бы такой фиксации не было, последствия для многих людей могли бы быть гораздо более тяжелыми», – отметил он.

Кроме того, Лев Шлосберг похвалил Екатеринбург за наличие большого количества негосударственных СМИ и высокую конкуренцию между ними. В некоторых регионах их очень мало, а если они появляются, их перекупают предприниматели, полностью подконтрольные региональным властям, и острые материалы исчезают.

В своем выступлении Шлосберг также коснулся темы защиты прав журналистов. Он отметил, что Союз журналистов России в настоящее время стал слишком официозной организацией и далеко не всегда представители прессы могут рассчитывать на его помощь. Поэтому в стране возникают альтернативные профессиональные объединения. «На СЖР свет клином не сошелся», – считает Шлосберг.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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