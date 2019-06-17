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Понедельник, 17 июня 2019, 13:29 мск

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Вице-губернатор Бидонько: строительство храма святой Екатерины начнется в конце 2020 года

Свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько на пресс-конференции в ТАСС-Урал озвучил примерные сроки строительства кафедрального собора в Екатеринбурге после смены площадки.

По словам чиновника, возведение храма начнется не ранее, чем в конце 2020 года, так как «основательность и качество работ должны быть на высоком уровне». Также Бидонько сообщил, что окончательный список мест для строительства собора планируется составить 20 июня.

«В четверг планируется окончательно определиться с площадками, которые подходят, и осенью провести опрос. В дальнейшем нужно стараться, если мы понимаем, что у каждого разное отношение к тому или иному месту, надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов», – заявил вице-губернатор.

Напомним, 20 июня пройдет заседание рабочей группы при Екатеринбургской думе, где предполагается составить шорт-лист возможных площадок для храма. Ранее спикер ЕГД Игорь Володин сообщил, что опрос жителей планируется провести 14-15 сентября. В каком формате будет проведен опрос, до сих пор неясно.

Накануне стало известно, что Екатеринбургская Епархия отказалась от идеи строительства храма на территории сквера у драмтеатра, где в с 13 по 16 мая проходили многотысячные протесты горожан.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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