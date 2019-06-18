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Жители Екатеринбурга платят за капремонт реже, чем остальные свердловчане

Платежная дисциплина в части взносов на капитальный ремонт у екатеринбуржцев ниже, чем у жителей остальных территорий Свердловской области. Об этом сегодня в гордуме рассказал директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов. По его словам, в 2018 году собираемость по Екатеринбургу составила 95,35 %, тогда как среднеобластной показатель составляет 95,62 %.

По информации Суханова, за 2015-2018 годы в суды было направлено претензий к екатеринбуржцам – должникам по капремонту на общую сумму около 1,36 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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Метки / Капремонт

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