Фонд капремонта назвал условие, при котором жильцам восстановят разгромленные после замены стояков ванны и кухни

Екатеринбургские депутаты сегодня на заседании профильной комиссии пожаловались руководству Фонда капремонта Свердловской области на подрядчиков, которые во время ремонта общего имущества – стояков холодного и горячего водоснабжения – не восстанавливают имущество собственников, испорченное во время проведения работ.

Дмитрий Сергин поинтересовался у представителей регоператора, должны ли ремонтники, например, перекладывать кафель после завершения работ. «Ремонтируют стояки, в ванной у бабушки кафель разрушили. Его восстановят? Замажут дыру? Или она должна за свой счет слесаря Васю вызывать?» – поинтересовался депутат.

Ему ответил председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников. «Если трубы зашиты в кафель, никто ничего не будет восстанавливать, она обязана доступ предоставить», – отметил он.

Сергин переформулировал вопрос: «А если стояк не зашит кафелем, он снаружи, но в полу плитка, дыры долбят, и у соседей с первого по пятый этаж сквозное отверстие, друг к другу заглядывают. Заделают это?».

Замдиректора фонда капремонта Александр Мокроусов сообщил, что данные по отделке индивидуальных помещений должны быть в техническом паспорте здания. «Чтобы не было жилищного экстремизма, а то у нас потом начинают вымогать всю плитку сделать. По правилам, служба эксплуатации должна легко обслуживать сети. Если есть ниши, то мы восстанавливаем в рамках проекта. Если отделка собственника есть в паспорте БТИ, то мы ее потом восстановим. Если же отделка сделана с нарушениями, то либо вы даете разобрать ее без последующего предъявления претензий или снимаете ее сами. И многие идут на то, чтобы узаконить – особенно нежилые помещения. Например, паспорт БТИ так получал пенсионный фонд на Софьи Ковалевской», – объяснил представитель ФКР.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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