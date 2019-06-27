В Совфеде анонсировали открытие мусороперерабатывающего завода в Свердловской области в этом году, но это неточно

Первый заместитель председателя Совета Федерации Николай Федоров после встречи с вице-премьером Венгрии Жолтом Шемьеном заявил, что уже до конца этого года в Свердловской области откроется российско-венгерское предприятие по переработке отходов. «В этом году запланирован старт работы мусороперерабатывающего завода в Свердловской области вместе партнерами из Венгрии», – приводит его слова «Парламентская газета».

В регионе об этих планах знают, однако специалисты сомневаются, что завод заработает до конца 2019 года, поскольку создание предприятия пока только продекларировано. Как написал в своем фейсбуке министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, соглашение еще даже не подписано. В этой связи представляется маловероятным, что мусороперерабатывающий завод успеют спроектировать и построить в оставшиеся шесть месяцев до конца текущего года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.06.19

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