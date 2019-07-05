В Екатеринбурге впервые оправдали задержанного во время протестов в сквере

В Екатеринбурге впервые оправдали задержанного в дни протестов против строительства храма в сквере. Кировский районный суд за отсутствием состава правонарушения закрыл дело Дмитрия Молодцова.

Мужчину, как и многих других задержанных в сквере, обвиняли по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения митинга». Мужчина в сквере оказался случайно – проезжал мимо на такси вместе с другом Егором Расковаловым. Расковалов вышел из такси сделать фото, его задержали. Молодцов подошел к автобусу, куда увели его товарища, – полицейские взяли его за руку и завели внутрь. Как пишет сайт «ОВД-инфо» со ссылкой на защитника Молодцова Анатолия Свечникова, на первом заседании присутствовали некие свидетели обвинения, которые говорили, что мужчина якобы выкрикивал лозунги и оказывал сопротивление полиции. Доказать непричастность Молодцова к акции протеста помогло видео с кадрами его задержания.

Суды рассмотрели уже около сотни дел задержанных в ходе акций в сквере в Екатеринбурге, большинство получили штрафы в 10 тысяч рублей по ч. 5 ст. 20.2 КоАП. За организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (2 ст. 20 КоАП) судили горожанку Анну Балтину, ей назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.07.19

В Солнечном построят бассейн, ледовую арену, школу и сад-ясли. / СКБ-банк отправит на «Иннопром» робота и будет сканировать людей. / 5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»