Облсуд прекратил дело против екатеринбуржца, оштрафованного по «скверному» делу

Свердловский областной суд не нашел состава правонарушения в действиях екатеринбуржца, который ранее был приговорен к штрафу за фотосъемку во время протестов в сквере у драмтеатра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, 16 мая местный житель Егор Расковалов фотографировал задержанных на акции протеста против строительства храма в сквере у драмтеатра и был схвачен полицией. Кировский райсуд признал Расковалова виновным ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации» и назначил ему штраф в 10 тысяч рублей. Мужчина обжаловал решение в вышестоящей инстанции. Облсуд в его действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 ч.5 КоАП РФ, не нашел. Производство по делу прекращено.

Напомним, первым по этому делу в Екатеринбурге оправдали Дмитрия Молодцова – друга Егора Расковалова. Молодцова, как и других задержанных в сквере, обвиняли по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения митинга». 16 мая они с Расковаловым ехали мимо сквера на машине, Расковалов вышел из такси сделать фото, его задержали. Молодцов подошел к автобусу, куда увели его товарища, и тоже был задержан. Но 5 июля непричастность Молодцова к акции протеста была доказана видеозаписью с кадрами его задержания, и дело прекратили.

Добавим, сейчас продолжается уголовный процесс в отношении Станислава Мельниченко, которого обвиняют в том, что в дни событий в сквере он намеренно оскорбил сотрудника полиции – Евгения Крюкова. После вчерашнего допроса Мельниченко в заседании объявили перерыв, 13 сентября ожидаются прения сторон.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

В Екатеринбурге уничтожили 1300 кг зеленоватой говядины и 540 кг подозрительных яблок. / Пойманы четверо студентов техникума, подозреваемых в ограблении таксистов (ФОТО). / 220 тысяч гектаров свердловских лесов вырубят для продажи китайцам – власти забыли свое обещание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»