Тюмень и Пермь предложили присоединить к екатеринбургско-челябинской метрополии

На Урале снова обсуждают строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском, хотя проект пытались признать слишком дорогим и исключить из стратегии пространственного развития.

О том, что в госструктурах сложилось пренебрежительное отношение к проекту, рассказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.

«Честно скажу, что в последнее время есть тенденции в Москве у людей, которые с разочарованием говорят: «Ааа, это давняя история». Я это особо увидел в апреле на большой встрече с минтрансом. Есть тенденция, но ее надо переломить. Показать важность проекта. Есть указ президента о том, что ВСМ надо развивать. Проговорить для себя и понять перспективы. Должно быть следующее развитие, не просто связать Екатеринбург и Челябинск», – отметил он.

Вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков призвал также не рассматривать ВСМ как лишь транспортный проект. «Это вопрос развития России, когда развиваются не только Москва, Санкт-Петербург и нефтяные территории, но и другие метрополии», – сказал он.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заметил, что проект не предполагает создания единого центра.

«Екатеринбург и Челябинск – это два равных партнера, которые дополняют друг друга. Мы рассматриваем также Пермь и Тюмень (для включения в метрополию). Все для этого есть, кроме скорости и связи, коммуникации. Перемещение грузов и людей, потоки отработаны. Если мы создадим достаточную скорость передвижения – получим нужный эффект, – подчеркнул чиновник, отметив, что Екатеринбург при этом может стать новые перегрузочным центром в контексте развития выходов к Северному морскому пути. – Денег нет? Денег много в пространстве – важно их сконцентрировать, понять экономический эффект от их освоения и принимать решение. В части развития нашей метрополии задача межрегионального согласования и с федерацией. Экономика ВСМ просчитана, эффекты мы понимаем на ближайшие десять лет и для бизнеса, который будет реализовать, и который будет потреблять услугу».

Директор Уральских скоростных магистралей Сергей Бревно подчеркнул, что строительство ВСМ не означает отказа от развития межрегиональных авиаперевозок и реконструкции федеральной трассы М-5 «Урал», которая связывает Екатеринбург и Челябинск. Однако, по его словам, высокоскоростная магистраль – это безальтернативный вид транспорта. «Из центра Челябинска до центра Екатеринбурга с двумя остановками в аэропортах можно будет доехать за 1 час 10 минут. От двери до двери в каждом городе – около двух часов», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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