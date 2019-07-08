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Понедельник, 8 июля 2019, 14:15 мск

Новости Екатеринбург

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Квест от организаторов «Иннопрома» – найди свой портфель (ФОТОфакт)

Выставка «Иннопром», открывшаяся в понедельник в Екатеринбурге, смогла в очередной раз удивить посетителей. Проблема пробок была решена в этом году запретом парковаться у здания «Экспо». Для гостей «Иннопрома» это обернулось необходимостью высаживаться на трассе и стоять в очередях на шаттлы.

Еще одна задачка для посетителей – сдать вещи в камеру хранения. Выглядит она как огромный стеллаж с ячейками, каждая из которых закрывается на кодовый замок. Инструкция, как пользоваться ячейками, – только на английском языке. Кроме того, никаких опознавательных знаков либо нумерации на ячейках нет. Сметливые посетители заняли все легко опознаваемые места – в верхних и в крайних рядах. А в середине опознать свой ящик непросто.

«Посетители бродят вдоль стеллажа в попытке вспомнить, в какой ячейке они оставили свои сумки», – передает корреспондент «Нового Дня».

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Иннопром-2019

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