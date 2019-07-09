В ожидании Путина 2: випы нервничают, охранники удерживают зевак от самодеятельности (ФОТО)

Считанные минуты остались до прибытия в Екатеринбург президента России Владимира Путина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в новом конгресс-центре, где проходит форум GMIS, введена готовность номер один. Участников уже отвели в зал для пленарных заседаний, который разделили пополам. Одна половина предназначена для VIP, в том числе для местных промышленных магнатов и федеральных министров. В центре зала поставили снимающих журналистов. Випы выражают недовольство: «Мы не хотим смотреть на их спины, уберите их».

Несколько простых горожан упорно ждут президента у памятника Свердлова перед зданием УрГУ. В их числе – женщина средних лет, которая хочет передать письмо Путину. В нем она написала, что дети Великой Отечественной войны никому не нужны, и жалуется на качество хлеба и рост тарифов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к ней подошел кто-то из городских чиновников и клятвенно пообещал передать письмо президенту. К горожанке приставили сотрудника университетской охраны СКИФ – видимо, на случай, если она решится на активные действия. Но в конце концов она устала ждать и ушла домой: «Все с работы придут, всех кормить надо».

Тем временем, согласно сайту flightradar24, к Екатеринбургу подлетает спецборт летного отряда «Россия» Ил-96. На онлайн-табло Кольцово сообщается, что два рейса задерживаются в связи с требованиями регламента администрации президента.

Ожидается, что сегодня в Екатеринбурге глава государства побывает на выставке «Иннопром» и выступит на GMIS, а также пообщается со студентами и аспирантами УрФУ. Пешеходов просят держаться подальше от университета, а выставка «Иннопром» сегодня работает в особом режиме: шаттлы до выставочного центра отменили неожиданно для простых гостей.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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