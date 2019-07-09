После скандалов с очередями организаторы «Иннопрома» пообещали увеличить количество шаттлов до выставки

Организаторы «Иннопрома» 10 и 11 июля запустят дополнительные автобусы для посетителей выставки и GMIS.

Как сообщает ДИП, бесплатные шаттлы будут курсировать каждые 10 минут с перехватывающей парковки у «Сима-ленда» (ул. Черняховского, 86/12) до МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Принято решение увеличить количество транспорта на этом маршруте с 3 до 6 единиц. Автобусы будут ездить с 8:30 до 20:00. Специальные рейсы продолжат ходить от метро «Площадь 1905 года» и «Ботаническая» до выставочника с 8:00 до 20:00. На этих маршрутах также предполагается увеличение числа машин.

Напомним, в первый день «Иннопрома» посетителям пришлось по часу дожидаться автобусов, чтобы уехать с выставки. Остановочные комплексы рядом с МВЦ были переполнены. Сегодня же, в день приезда на саммит президента РФ Владимира Путина, шаттлы отменили вовсе, не объясняя причин.

Добавим, что в этом году доступ на парковку рядом с Экспо-центром имеют только три категории участников «Иннопрома»: VIP, экспоненты и СМИ. Те, кто приехал на такси, высаживаются прямо на трассе напротив выставочника. При этом ситуацией тут же воспользовались сотрудники ГИБДД, которые выписывают таксистам штрафы за незаконную парковку.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 09.07.19

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