Жители Екатеринбурга потянулись поглазеть на «Иннопром» (ФОТО)

Сегодня с самого утра в МВЦ ЭКСПО выстраиваются очереди из желающих погулять по стендам промышленной выставки. Людей не отпугивают ни сложности с проездом до площадки, ни отсутствие ориентированности экспозиций на обывателя.

Чтобы попасть к павильонам, гости должны получить пропуски – у этих стендов образуются небольшие очереди. В ожидании люди обсуждают, что здесь можно посмотреть. Толпы людей несколько мешают бизнесменам у стендов, перекрывая обзор и отвлекая промоутеров. Большой интерес вызвал турецкий павильон – здесь угощают кофе.

Журналисты отметили, что гости решили массово попадать внутрь не через входы для гостей, а через проход для прессы, создав пробку.

Отметим также, что количество шатлов, доставляющих людей на «Иннопром», сегодня увеличилось. Но в разы выросло и число посетителей, поэтому очередей из ожидающих автобусов посетителей днем избежать вряд ли удастся.

Что именно можно посмотреть на «Иннопроме» – читайте в нашем обзоре.

«Иннопром» – что посмотреть

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.07.19

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