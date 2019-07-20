Битум против граффити, шествие православных и новые траты на «Конгресс-холл». Итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

«Новый день» по традиции подводит итоги уходящей недели. Она выдалась по-летнему жаркой, но насыщенной на события. Легальный уличный художник «споткнулся» о несогласованность действий чиновников, знаменитая постройка на болотах потребовала новых вливаний из бюджета, екатеринбуржцам объяснили, почему весь город перекопан, а губернатор дал громкое обещание. О самом интересном читайте в нашем обзоре.

Обещание недели: Куйвашев разберется с зарплатами медиков в Серове

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел встречу с журналистами. На пресс-конференции «Новый День» задал вопрос о ситуации с зарплатами медсестер в Серове – они получают чуть больше 10 тысяч, а женщине, которая не побоялась об этом рассказать, строят козни. "Такого быть не должно, я разберусь. Если объективно столько получают медсестры, я уверяю, исправим и виновных накажем», – сказал глава региона и попросил поделиться контактами медиков из Серова. Кому оставить телефон и кто назначен ответственным за это разбирательство, он уточнять не стал. Вице-губернатор Сергей Бидонько, работал в Карпинске и был депутатом Госдумы от Серова, от проблемы самоустранился. Тем не менее, контакты мы передали, будем следить за развитием событий.

Между тем, больницу Серова проверила прокуратура. Информация о снижении зарплат подтвердилась, помимо этого, в документе говорится и о том, что проверка подтвердила нарушения по обеспечению медработников средствами индивидуальной защиты.

Цифра недели: новые траты на Конгресс-холл

Конгресс-центр, который совсем недавно закончили строить, снова потребовал вливания бюджетных денег. В 2019 году вложат еще 751,6 млн рублей. В целом с учетом 2018 года объем только бюджетных инвестиций на строительство конгресс-центра составил 6,25 млрд. рублей, с учетом средств частного инвестора – более 10 млрд рублей.

Казус недели: коммунальщики залили битумом легальное граффити

В пятницу екатеринбургские коммунальщики испортили работу уличного художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), выполненную на площади Первой Пятилетки на Уралмаше – изображение было согласовано с властями и создавалось в рамках фестиваля «Стенограффия». Утром на Уралмаш пригнали технику и залили часть пешеходного перехода гудроном и бетоном. К счастью, работы были остановлены, и вся композиция не пострадала. Сам автор прокомментировал ситуацию в своём инстаграме так: «Проснулся и [офигел]». Позже он объявил, что приедет в Екатеринбург, чтобы восстановить работу.

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко спустя несколько часов после инцидента прокомментировал случившееся: «Работа [по укладке асфальта в районе пешеходного перехода] была запланирована в весенне-летний период, никто не говорит о демарше, никто не собирался разрушать работу специально. Как только я узнал, я тут же отменил проведение всех работ. Мы провели встречу со «Стенограффией», договорились, как исправим недочет. Каждое утро тут тысячи людей проходят, работа была выполнена по их заявкам. Это все результаты несогласованности, мы учтем замечания, хочу извиниться от лица своих работников».

Но работа, как оказалось, устраивает не всех. Некоторые православные посчитали ее возмутительной, так как художник изобразил крест, а его топтать нельзя.

Видео недели: Крестный ход на Ганину Яму

В ночь на 17 июля в Екатеринбурге прошел крестный ход – православные вспоминали царя Николая II и его семью, которые были расстреляны большевиками. Участие приняли около 60 тысяч человек. Среди них были замечены вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (его шеф Евгений Куйвашев, равно как и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский ограничились участием в литургии), владелец телеканала «Царьград», православный миллиардер Константин Малофеев, супруга владельца РМК Татьяна Алтушкина и другие.

Крестный ход. Царские дни – 2019

У стен монастыря не обошлось без конфликтов. У православных ЧОПовцев вышел спор с женщинами, которые несли икону с изображением Распутина. Представители монастыря не хотели их пускать, заявляя, что Распутин – не святой. Еще одна группа, вызвавшая претензии у представителей монастыря, – семья, которая не первый год приходит на крестный ход, переодевшись под Романовых. Охранники долго убеждали косплееров в их неправоте, но потом им все же позволили пройти.

Как шли на Ганину Яму и как спорили православные – смотрите на видео.

Фото недели: в Екатеринбурге тестируют электробус

В Екатеринбурге вторую неделю тестируют белорусский электробус «Белкоммунмаша». Цена новинки – около 23 млн рублей. РИА «Новый День» посмотрел, как выглядит новинка.

Электробус проезжает до 50 км на одной зарядке и заряжается за 6-9 минут – правда, в Екатеринбурге не оказалось подходящих стационарных зарядных устройств, поэтому привезли «неродное» переносное зарядное устройство. От него подпитка идет значительно дольше – примерно 1,5 часа. И, к тому же, мало шансов, что электробус останется на Урале – он не приспособлен для нашей зимы. Но выглядит он эффектно.

Цитата недели: Хотели как лучше...

Сезон дорожных ремонтов-2019 в Екатеринбурге проходит тяжело не только для автомобилистов, которые стоят в пробках. Пешеходы также недовольны: тротуар на центральных улицах раскопали и почему-то забросили. Вице-мэр по благоустройству администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов в эфире «Эхо Москвы в Екатеринбурге» весьма красочно объяснил, почему на проспекте Ленина сняли плитку и уже несколько недель не могут уложить обратно. «Подрядчик из лучших побуждений, хотел сделать побыстрее», – отметил Бубнов. «И раскопал все, что мог», – спросил ведущий Максим Путинцев. «Да», – подтвердил чиновник.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.07.19

Православные требуют убрать граффити Покраса Лампаса – крест топтать нельзя. / Движение по улице Шевченко в Екатеринбурге закрывают на месяц. / На довыборах в заксобрание двое сняли свои кандидатуры. Читать дальше

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