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Четверг, 1 августа 2019, 09:30 мск

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В Полевском после капремонта треснули стены дома. Возбуждено уголовное дело

Фото из архива

После капремонта фундамента в стенах жилого дома в Полевском образовались сквозные трещины шириной по 7 сантиметров. По результатам прокурорской проверки, выявившей множество нарушений, возбуждено уголовное дело.

В прокуратуру обратились жители дома № 41 по улице Степана Разина. В этом году ООО УК «ИНЖЭК» проводило капитальный ремонт фундамента, в результате чего в стенах дома на первых этажах образовались большие трещины. Проверка выявила множество нарушений, которые допустили работники управляющей компании при укреплении фундамента. В частности, фундамент залило водой, и он дал усадку.

«В результате этого обнаружено наличие сквозных вертикальных трещин на фасаде», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Трещины есть и в квартирах, и на уровне перекрытий. Ширина некоторых отверстий доходит до 7 сантиметров.

«…Не были соблюдены правила безопасности ведения таких работ, в результате чего создана угроза причинения вреда жизни и здоровью собственников жилых помещений, что сделало невозможным их дельнейшее проживание в своих квартирах», – сделали заключение в прокуратуре, добавив, что люди по-прежнему живут в этом доме.

По результатам прокурорской проверки главе Полевского ГО объявлено предостережение о недопустимости нарушения жилищных прав граждан. Кроме того, по материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Екатеринбург, служба информации

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