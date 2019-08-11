Громкие суды, отчаявшиеся врачи, «подарок» от меценатов – Итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Сразу несколько значимых судов прошло на этой неделе в Свердловской области. Если один, над автомобилистом, сбившим женщину и ребенка на тротуаре, был громким, то второй, над бывшим чиновником, который брал миллионные взятки и уже однажды был осужден на 9 лет колонии (но затем приговор внезапно отменили), прошел почти незамеченным. Об этом и многом другом – в обзоре РИА «Новый День».

Тренд недели: суды

Сразу два значимых судебных процесса имели место на минувшей неделе в Свердловской области. И если один из них завершился, то второй только начался.

В пятницу состоялось первое заседание по уголовному делу Владимира Пузырева. В ноябре прошлого года его Honda CR-V выехала на тротуар, сбила молодую женщину с двухлетним ребенком в коляске и мужчину-прохожего. Все трое получили серьезные травмы. У следствия есть основания предполагать, что водитель давил людей умышленно. Владимира Пузырева судят по п.«б» ч.3 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам, совершённое из хулиганских побуждений», п.«а» ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство, совершённое с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Суд над водителем «бешеной Хонды»

Второй процесс касается давнего коррупционного скандала в Белоярском городском округе, когда люди зимой остались без отопления – котельные не работали. Следствие и суд установили, что с ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко, будучи замглавы округа, получил от директора фирмы подрядчика по ремонту котельных через посредника частями взятку свыше 3,3 млн рублей. В июне 2017 года Прохоренко получил девять лет строгого режима, но затем приговор был отменен из-за нарушений УПК. Дело было направлено на повторное рассмотрение. Его передали в другой суд – Асбестовский. И приговор снова был довольно суров: 8 лет и 6 месяцев заключения в колонии строгого режима.

Заявление недели: сквер у драмы вернут горожанам

Заявлением недели на этот раз отметился глава Екатеринбурга Александра Высокинский. Он рассказал, что ООО «Храм святой Екатерины» приняло решение расторгнуть договор с МУГИСО об аренде земельного участка в сквере у драмтеатра. Земля снова перейдет в категорию территорий общего пользования. «Меценаты готовы пойти на такой шаг, чтобы окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зелёная зона, ставшая весной текущего года причиной разногласий в связи с планировавшимся здесь строительством собора Святой великомученицы Екатерины», – заявил мэр Екатеринбурга.

Скандал недели

В нижнетагильской «Демидовской» городской больнице начались проверки, организованные министерством здравоохранения Свердловской области. Поводом для них стало коллективное обращение врачей, сообщивших о массовом уходе коллег, зарплатах и неподъемной нагрузке. Съемочная группа «Нового Дня» побывала в больнице, пациентов которой из-за нехватки кадров стали госпитализировать в другие медучреждений. Врачи рассказали, когда ситуация стала критической.

Массовое увольнение врачей

Видео недели

В субботу в Екатеринбурге, как и в ряде других городов, прошли протестные акции сторонников Алексея Навального. Люди требовали освобождения всех задержанных во время московских несанкционированных митингов. Акция прошла мирно, но упала в обморок одна девушка – сотрудница Росгвардии.

Пикет в поддержку московских протестов

Фото недели

На этой неделе мусульмане Екатеринбурга снова собрались, чтобы обсудить между собой строительство соборной мечети. На встрече во временной мечети Нур-Усман присутствовали около 30 человек, представлявшие три из шести духовных управлений. Люди приехали из разных городов области, в том числе из Новоуральска и Ачитского района. Все присутствующие единогласно высказались за строительство соборной мечети – если не на месте нынешней временной мечети, то все равно непременно в деловом центре города.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.19

В Свердловской области снова объявлено штормовое предупреждение. / В Екатеринбурге проходит акция в поддержку московских протестов (добавлено ВИДЕО, ФОТО, трансляция). / В Екатеринбурге кабина лифта упала в шахту и убила работавшего там монтажника (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»