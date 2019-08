Уральцы собираются заспамить Тома Хэнкса ради героических пилотов А-321

Уральцы продолжают придумывать новые способы поощрить пилотов самолета А-321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. В телеграм-каналах распространяют предложение заспамить сообщениями американского актера Тома Хэнкса – чтобы тот поздравил летчиков, которые «посадили самолет точно так же как это сделал он в фильме «Чудо над Гудзоном». «Давайте все напишем ему в директ и в комментарии к последнему посту в инсте: Dear Tom! A pilot from Yekaterinburg landed an airbus with 233 passengers on board in a field of corn. The aircraft engine failed because of the birds. This is a miracle! Everyone is alive! Exactly like the movie Sully: miracle on the Hudson. The name of the pilot is Damir Yusupov. Could you record a video in his support so that we can please him», – говорится в сообщении.

Последнее фото Хэнкса и без того вызвало фурор у российской аудитории. Актер опубликовал снимок с вишневой «Нивой», и его поклонники из РФ остались в восторге от этого. Правда, пока что сообщений, посвященных пилотам «Уральских авиалиний», под постом артиста немного.

Напомним, что Том Хэнкс сыграл главную роль фильме «Чудо на Гудзоне», снятом по реальным событиям, когда пилот посадил воздушное судно на реку в Нью-Йорке. Аварийное приводнение пришлось сделать из-за выхода обоих двигателей самолета А-320 после того, как туда попали птицы. Причем пилот Чесли Салленберг стал фигурантом расследования, его обвинили в чрезвычайно рискованном маневре, хотя никто из членов экипажа или пассажиров рейса не погиб. Первоначально комиссия пришла к ошибочным выводам, но после все же признала правоту командира воздушного судна.

Добавим также, что сегодня президент России присвоил звания «Герой России» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину. Остальные члены экипажа – пять бортпроводников – награждены орденом Мужества.

Елена Сычева

