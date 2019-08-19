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Понедельник, 19 августа 2019, 11:36 мск

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«Святая Катерина, пошли мне дворянина»: сайт святой Екатерины объяснил, зачем храм нужен незамужним девушкам

Один из вариантов храма святой Екатерины – от студии Rock

В Екатеринбурге начал работу портал, посвященный святой Екатерине. Он носит имя храм-святой-екатерины.рф.

На сайте рассказывается, что во всем христианском мире Екатерина считается покровительницей девушек, желающих удачно выйти замуж. В некоторых католических странах в День святой Екатерины девушки шьют шляпки и надевают их на голову статуи своей покровительницы. Примечательно, что сама святая замужем никогда не была. Согласно канонам, Екатерина Александрийская приняла мученическую смерть, когда римский император Максимин, которого она пыталась обратить в христианство, предложил ей стать его женой, если она отречется от своей веры.

Своей цели создатели сайта не скрывают – они хотят скорейшего строительства в городе храма во имя святой Екатерины.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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