«Святая Катерина, пошли мне дворянина»: сайт святой Екатерины объяснил, зачем храм нужен незамужним девушкам

В Екатеринбурге начал работу портал, посвященный святой Екатерине. Он носит имя храм-святой-екатерины.рф.

На сайте рассказывается, что во всем христианском мире Екатерина считается покровительницей девушек, желающих удачно выйти замуж. В некоторых католических странах в День святой Екатерины девушки шьют шляпки и надевают их на голову статуи своей покровительницы. Примечательно, что сама святая замужем никогда не была. Согласно канонам, Екатерина Александрийская приняла мученическую смерть, когда римский император Максимин, которого она пыталась обратить в христианство, предложил ей стать его женой, если она отречется от своей веры.

Своей цели создатели сайта не скрывают – они хотят скорейшего строительства в городе храма во имя святой Екатерины.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

На станции метро «Ботаническая» женщина легла на рельсы перед идущим поездом. / Академический и Краснолесье до среды остались без горячей воды. / Пять IT-шагов для привлечения клиентов: топ-менеджер «МираЛоджик» о новых продуктах для бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»