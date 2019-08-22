Формат опроса по храму святой Екатерины зависит от переговоров депутатов с мэрией

Дата четвертого заседания рабочей группы по выбору места для строительства храма святой Екатерины будет назначена после переговоров с мэрией. Депутаты хотят заранее обговорить детали процедуры опроса населения и ждут предложений от главы города Александра Высокинского. Об этом «Новому Дню» сообщил спикер гордумы Игорь Володин.

«Надеюсь, что администрация подготовит всю информацию, и мы соберемся до конца августа. Мы должны знать примерные сроки проведения опроса, какие средства будут заложены, конкретные участки, где будут опрашиваться люди. Когда получим эти документы, сразу назначим дату заседания рабочей группы», – рассказал председатель думы.

Как пояснил «Новому Дню» руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, все организационные моменты, связанные с проведением опроса, планировалось обсудить на неофициальной встрече Александра Высокинского с депутатами городской думы. Но пока рабочий график главы не позволяет это сделать. Возможно, переговоры состоятся на следующей неделе, так как затягивать процесс не хочет ни одна из сторон, подчеркнул собеседник агентства.

При этом кто выступит инициатором опроса – мэр или городская дума – чистая формальность, отметил Илья Захаров. Так как в любом случае опрос населения назначает городская дума.

Напомним, рабочая группа при ЕГД выделила три площадки для размещения собора святой Екатерины – пустырь на перекрестке Белинского – Фурманова, территория бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и площадка на месте снесенной телебашни. Процедуру опроса населения по этим площадкам члены рабгруппы должны определить перед началом осенней сессии городской думы. Ранее депутаты высказывали пожелания назначить опрос на 22 сентября, организовать 150 участков для голосования и делегировать организационные полномочия по опросу городскому избиркому.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

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