В опросе по храму святой Екатерины задействуют волонтеров и общественные комиссии

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга на следующем заседании 18 сентября рассмотрит пакет документов о назначении городского опроса по храму святой Екатерины. Депутаты определят дату проведения опроса жителей и количество пунктов голосования. После этого проект будет рассмотрен городской думой на заседании 24 сентября.

Как сообщил председатель комиссии Алексей Вихарев, документы должны поступить в комиссию со дня на день. «Городская дума уже скорректировала положение об общегородском опросе: мы, депутаты, расширили его возможности как формы прямого волеизъявления. Процедура будет максимально прозрачна. Этот формат, предполагающий участие волонтеров и общественных комиссий, будет использоваться для решения наиболее важных вопросов в жизни города. Нам важно, чтобы результатам опроса горожане доверяли, в противном случае, смысла в его проведении нет. Новый для столицы Урала механизм запущен. Уверен, депутаты поддержат проведение опроса», – прокомментировал Вихарев.

Напомним, ранее спикер думы Игорь Володин озвучил предполагаемую дату проведения голосования жителей – 12 или 13 октября. При этом с августа в мэрии и гордуме ведутся переговоры о количестве пунктов опроса и организации видеонаблюдения – от этого зависит конечная стоимость процедуры.

Отметим, что вчера городская дума приняла положение о городском опросе, которое должно стать базой для «храмового» голосования. Народные избранники отмечали, что этот документ – первый шаг к совершенствованию процедуры изучения мнений жителей по разным вопросам. Депутат Тимофей Жуков заявил, что еще прошлому созыву думы стоило проработать это положение. «Необходимо дальше оптимизировать работу и в полной мере соответствовать современным требованиям», – отметил он.

Стоит отметить, что 19 сентября в городской думе соберется еще одна рабочая группа, которая займется актуализацией нормативных документов. В ней состоят шесть депутатов. Как пояснил «Новому Дню» инициатор рабгруппы, депутат от КПРФ Андрей Пирожков, они планируют в целом рассмотреть все формы выявления мнения екатеринбуржцев (по законодательству, их восемь) и предложить свои правки в положения об организации опроса, публичных слушаний, общественных обсуждений, ТОСов и т.д.

«К сожалению, пока в составе нет ни одного представителя городской администрации. Но я вчера передал приглашение главе города Александру Высокинскому», – сообщил собеседник агентства.

Между тем, Алексей Вихарев считает создание дополнительной рабгруппы нецелесообразным. «Я возглавляю постоянную думскую комиссию по местному самоуправлению. Положение нашей комиссии позволяет прорабатывать практически любые вопросы, в том числе, и вопрос проведения опроса. Более того, это прямая обязанность нашей комиссии», – прокомментировал депутат «Новому Дню».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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