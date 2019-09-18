Опрос по храму решили перенести

Опрос по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге решили перенести. Депутаты ЕГД на сегодняшнем заседании комиссии по местному самоуправлению определили новый день – голосование пройдет не 12, а 13 октября. Такое предложение внес глава комиссии по местному самоуправлению Алексей Вихарев. «Можно ли передвинуть с 12 на 13 октября, чтобы это было воскресенье, более привычное для голосования? К тому же по субботам некоторые школы работают, а дети учатся», – сказал он.

Идею поддержал член избиркома города Илья Захаров, указав, что это целесообразно.

Также, по словам Захарова, и в день опроса, и до него будет разрешена агитация, а на участках смогут работать наблюдатели – избирательная комиссия готовится к этому, разрабатывая порядок наблюдения. Однако его обсудят позже.

Напомним, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил назначить опрос жителей по выбору места для строительства храма святой Екатерины на 12 октября. Проект постановления внесен в городскую думу вместе с приложением, где указаны площадки для опроса. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании ЕГД 24 сентября.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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