Депутат Вихарев требует перенести опрос по площадке для собора святой Екатерины

Очередное обсуждение храмового вопроса в екатеринбургской думе, по всей вероятности, опять окажется весьма оживленным.

Председатель комиссии по МСУ, культурной и информационной политике и связям с общественностью Алексей Вихарев намерен потребовать перенести дату опроса с 12 на 13 октября. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети. Аргументы у него следующие: около 80% участков, куда будет предложено прийти горожанам, расположены в средних школах. 12 октября будет суббота, в образовательных учреждениях это учебный день. «Прекращать учебный процесс во всем городе ради опроса нельзя. Напомню, подавляющее число членов участковых комиссий – учителя средних школ, которые будут находиться 12 октября на основной работе», – добавляет он. Воскресенье, 13 октября, по его мнению, подойдет для опроса лучше.

Напомним, на прошлой неделе глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил назначить опрос жителей по выбору места для строительства храма святой Екатерины на 12 октября. Проект постановления внесен в городскую думу вместе с приложением, где указаны площадки для опроса. Сначала документ рассмотрит комиссия по местному самоуправлению – 18 сентября. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании ЕГД 24 сентября.

«Отличная идея! Я не буду возражать!» – прокомментировал эту идею член рабочей группы и горзибиркома, руководитель аппарата мэрии Илья Захаров.

Екатеринбург, служба информации

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