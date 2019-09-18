Журналистам предложили покараулить урны с голосованием по храму святой Екатерины в ночь перед подсчетом

Глава аппарата екатеринбургской мэрии, член горизбиркома Илья Захаров на заседании комиссии по местному самоуправлению рассказал о деталях опроса по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины.

Он, напомним, вероятнее всего, пройдет 13 октября, в воскресенье. Дату решили изменить сегодня, потому что по субботам многие школы, где будут организованы пункты голосования, работают. По словам Захарова, важно не откладывать опрос на позднюю осень или зиму, чтобы излишне не затягивать процесс. «Сведения обо всех участках будут размещены в интернете. Избирком Екатеринбурга планирует организовать горячую линию, куда жители смогут звонить по поводу своего пункта опроса. Избиратель в установленный день и в установленное время – с 08:00 до 20:00 – посещает пункт проведения опроса, предъявляет паспорт и получает опросный лист, а после опускает в опечатанный ящик для голосования. Избирком на следующий день проводит подсчет результатов опроса. Списки избирателей заранее не составляются. Каждый явившийся фиксируется в пункте опроса», – сказал Илья Захаров.

Оппонировал ему, в основном, депутат гордумы, член комиссии по МСУ и рабочей группы по храму Константин Киселев, который предлагал включить в опросник вариант «против всех», сделать обязательным видеонаблюдение в пунктах опроса и подсчета голосов, а также организовать работу наблюдателей. Однако члены комиссии поправки не поддержали. Вице-мэр Екатеринбурга Александр Ковальчик пояснил, что на видеонаблюдение потребуется слишком много трат. «Ростелеком» отказался видеонаблюдение обеспечивать. На выборах деньги из федерального бюджета на это выделяются», – сказал он.

В свою очередь, Илья Захаров сообщил, что наблюдатели на опросе будут, регламент их работы сейчас разрабатывается. У журналистов возник вопрос: кто будет следить за урнами для опросных листов после того как их доставят в избирком, ведь подсчет голосов будет проходить лишь на следующий день, значит, всю ночь они будут без независимого присмотра.

«Ну почему без присмотра? У нас есть положение по проведению опроса, в котором указано, что опросные листы – какой бы ни был вопрос – подсчитываются на следующий день после проведения опроса. И здесь получается, что мы эти ящики куда-то доставим, допустим, в администрацию. Как я вижу, они будут доставлены в присутствии наблюдателей. В какой-то кабинет или аудиторию их сложат, ее мы опечатаем. Ну, поговорим с управлением делами: хотите – ночуйте здесь, смотрите, чтобы сотрудники администрации не пришли, не сорвали эту бумажечку. Этот механизм продумаем, раз уж такое недоверие к власти. Хотя тут все здравомыслящие люди – власти-то это зачем? И так власть пошла навстречу общественности. В данном случае опрос необязателен, но мы проводим его, хотим узнать мнение. Тем более глава Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно говорил, что несмотря на то, что результаты опроса носят рекомендательный характер, он будет воспринимать их как обязательные», – подчеркнул Захаров.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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