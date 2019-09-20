На рабочей группе по храму произошла замена: в нее включили других общественников (ФОТО)

Последнее заседание рабочей группы по «храмовому» вопросу ознаменовалось сюрпризом: сменилось представители в ней городской общественности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в начале заседания в зале появилось несколько мало кому знакомых пожилых людей, но зато не пришли представители сообщества «Парки и скверы», которые ранее публично заявили о своём выходе из рабочей группы.

Депутаты заявили, что это их право. «У нас демократия, захотели – пришли, не захотели – не пришли, мы не можем никого заставить», – отметил Александр Колесников. Депутат Михаил Вечкензин отметил, что он «обескуражен», особенно отсутствием Константина Киселева, но считает, что кворум имеется и можно работать. Игорь Володин обратил внимание коллег на то, что в зале есть «и другие общественники».

После чего встал бывший координатор ЛДПР и кандидат в мэры Новоуральска Вадим Аверьянов, который заявил, что представители «Парков и скверов» – «крикуны, которые вообще нигде не регистрировались, ушли и ушли, и слава тебе, господи». «Тут есть другие люди, которые хоть каждый день будут ходить на заседания рабочей группы, мы готовы занять эти места», – сказал он.

«Пишите заявления», – не стал возражать Володин.

Не совсем понятно, впрочем, в чем будет заключаться их роль – сегодняшнее заседание планировалось как последнее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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