Рабочая группа по храму оставила горожанам на выбор две площадки

Рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства собора святой Екатерины завершила свою работу. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», результаты стали предсказуемыми: в списке для голосования остались только две площадки, за Макаровским мостом и на улице Горького (Приборостроительный завод).

Глава города Александр Высокинский сообщил членам рабочей группы, что площадку на Фурманова – Белинского придётся вычеркнуть, так как она городу не принадлежит. По его словам, летом мэрия направила запросы по всем трём площадкам, чтобы выяснить, нет ли юридических препятствий для строительства. ТУ Росмущества ответило, что участок на Фурманова – Белинского отдан в бессрочное пользование для государственных нужд, так что вопрос о строительстве там храма рассматриваться не может. «Чтобы избежать кривотолков, добавлю – там есть полоска муниципальной земли вдоль реки, но ее площади недостаточно», – пояснил мэр.

Что касается площадки за Макаровским мостом, где «Брусника» намеревается возводить жильё, то строительная компания ответила, что «не имеет юридических оснований возражать против проведения общегородского опроса», Однако от своих градостроительных планов пока не отказывается. Фонд святой Екатерины, владеющий участком под Уральским приборостроительным заводом, против строительства на своей земле не возражает. После заседания глава города сказал журналистам, что раньше рассматривалась возможность построить на этом месте культурный центр, но сейчас лично он выступает за то, чтобы построить и центр, и храм.

Проработку юридических деталей проведения опроса – количество наблюдателей, возможность видеонаблюдения и так далее – взяла на себя городская избирательная комиссия, о чем заявил ее представитель Илья Захаров. На сегодняшнем заседании эти вопросы более не обсуждались.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.09.19

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