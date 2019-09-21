Гомофобия в УрГЭУ, беда с детьми в Турции, решение по храму святой Екатерины – итоги РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Уходящая осенняя неделя запомнилась Среднему Уралу и несчастным случаем в Турции, и собственным ЛГБТ-скандалом. В событиях вокруг строительства храма святой Екатерины поставлено очередное многоточие. Об этом и многом другом – в обзоре РИА «Новый День».

Тема недели: «…и их осталось двое»: дело о храме святой Екатерины

В пятницу завершила работу группа из депутатов городской думы и общественников, которые должны были подготовить опрос о том, где строить храм святой Екатерины. Группа интернет-активистов и общественников «Парки и скверы Екатеринбурга» демонстративно вышла из ее состава. Впрочем, это не смутило оставшихся членов группы. На последнем заседании глава города Александр Высокинский сообщил, что одна из трех популярных площадок, на перекрестке улиц Фурманова – Белинского, не подходит, потому что принадлежит федеральным структурам. В результате мест под храм осталось только два: на Горького, 17 (бывший Уральский приборостроительный завод) и за Макаровским мостом через реку Исеть.

Событие недели

Театральные деятели и учителя Екатеринбурга откликнулись на призыв коллег поддержать осужденного на 3,5 года в Москве актера Павла Устинова за то, что он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. В его защиту выступили режиссер Николай Коляда, театральный критик Олег Лоевский, руководитель «Театральной платформы» Ельцин-центра Наталья Санникова и другие. Учителя Свердловской области подписали открытое письмо в защиту всех невинно осужденных «политических».

Фото со страницы Павла Устинова в инстаграме

Скандал недели: в УрГЭУ хотели отчислить студента за подписку на ЛГБТ-паблик

На всю страну прогремел скандал в УрГЭУ. Выяснилось, что в вузе работает специальная служба мониторинга морального облика учащихся: одному из студентов пригрозили отчислением из-за участия в группе ЛГБТ в соцсети. Проректор Роман Краснов устроил «воспитательную беседу» со студентом. Резонанс был столь велик, что о возможной репутационной опасности, если разбирательство с вузом и героями истории выйдет на уровень ЕСПЧ, спросили у Кремля. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил: «Об этой истории не знаем, информации не имеем, репутационной опасности не видим». Однако в интернете запустили сбор подписей под петицией за отставку ректора Якова Силина.

ЧП недели: детей обварили маслом в Турции

Бедой обернулся для двоих детей из Екатеринбурга отдых на турецком курорте. В курортном поселке Кестель в Турции в гостинице Club Paradiso во время кулинарного шоу произошел жуткий инцидент, в результате которого пострадали двое детей. Во время кулинарного шоу произошел жуткий инцидент, в результате которого пострадали два мальчика. У первого мальчика обожжено 27% тела, ожоги II и III степени. Сейчас оба ребенка уже доставлены в ожоговое отделение ДГКБ № 9.

Видео недели: больного щенка хаски выбросили на помойку

Ветеринары борются за жизнь щенка хаски, которого выбросили в сумке на Уктусе. Сейчас лечение больного чумкой пса оплачивает не бывший хозяин, а зоозащитники. А с прошлым владельцем собаки будут разбираться уже полицейские. Тот утверждает, что свою собаку он уже похоронил.

Врачи борются за жизнь смертельно больного щенка

Фото недели: «фейспалм» в гордуме

На этой неделе депутаты ЕГД собрались послушать доклад исполняющего обязанности директора Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского Михаила Юланова о концепции развития ЦПКиО. Однако с самого начала что-то пошло не так. По правде говоря, депутаты были в шоке: и.о. директора оказался вообще не в курсе, что происходит в парке. Подробности заседания и реакция присутствующих – в нашем фоторепортаже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 21.09.19

На дублере Сибирского тракта в ДТП погиб человек (ФОТО). / Детей, обожженных раскаленным маслом в Турции, перевезли в Екатеринбург. / Уралец поел грибов и умер. Читать дальше

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