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Вторник, 24 сентября 2019, 09:05 мск

Новости Екатеринбург

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Заседание гордумы началось с попытки вычеркнуть из повестки вопрос о «храмовом опросе»

Заседание гордумы Екатеринбурга сегодня началось со спора об одном из пунктов повестки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, депутат Константин Киселев предложил убрать из повестки пункт о проведении общегородского опроса о месте строительства храма святой Екатерины. «Мы не вправе рассматривать этот вопрос, потому что до сих пор не было представлено никаких документов по площадкам. Например, на пустыре Фурманова есть проект архитектурного бюро. При этом там два участка. Нет ясности и по другим площадкам. Мы же хотим построить храм любви и дружбы, а не храм раздора и обмана», – заявил он. Однако коллеги его предложение отклонили.

Также было отклонено предложение депутата Дмитрия Сергина дать оценку работе мэра Александра Высокинского.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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