Пока депутаты спорят о храмовом опросе, его проведение поддержал Шахрин

Пока депутаты ЕГД на заседании спорят о необходимости проведения опроса по площадке для строительства храма святой Екатерины, его поддержал один из самых популярных музыкантов города – лидер «Чайфа» Владимир Шахрин.

Его заявление размещено на официальном сайте мэрии. «Эта идея уже давно витала в воздухе, напрашивалась сама собой, – отметил музыкант. – Очевидно, что опрос нужен жителям. Очевидно, что в обществе есть разные мнения по поводу строительства храма. И опрос даст возможность высказаться всем горожанам вне зависимости от той или иной точки зрения». По мнению Шахрина, главным итогом проведения опроса должно стать согласие меньшинства с мнением большинства. «Я готов принять любое мнение, место, которое наберет наибольшее количество голосов. Я уверен, что горожане в состоянии принять решение, и оно будет компромиссным и консолидированным. Еще очень важно, что это решение будет оптимальным», – заявил Шахрин.

Напомним, прямо сейчас в думе идет оживленная дискуссия. Ряд депутатов выступает против проведения опроса. Их аргументы – во-первых, незачем тратить бюджетные деньги, во-вторых, изначально проблема было только в площадке у драмтеатра, от которой застройщик отказался сам.

Екатеринбург, служба информации

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