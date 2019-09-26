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Четверг, 26 сентября 2019, 11:31 мск

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Избирком Екатеринбурга определил, кто и как может агитировать против опроса

Здание бывшего УПЗ – одна из площадок, включенных в опрос

Избирком Екатеринбурга утвердил порядок информирования участников общегородского опроса по выбору места строительства храма святой Екатерины. Голосование жителей, напомним, состоится 13 октября. На обсуждение вынесено две площадки: бывший приборостроительный завод на Горького, 17, и земельный участок за Макаровским мостом со стороны набережной Рабочей Молодежи.

Согласно документам, горожан можно агитировать как за выбор одной из площадок, так и за отказ от участия в опросе. Заниматься этим вправе органы госвласти и местного самоуправления, СМИ, физические и юридические лица. Опросная комиссия и общественные наблюдатели могут давать только общую информацию об опросе – без предпочтения к какому-либо варианту.

Агитация может быть в любой форме, за исключением случаев, нарушающих российское законодательство. В частности, при информировании участников опроса запрещены экстремизм, пропаганда нацисткой атрибутики, действия, возбуждающие социальную или религиозную рознь, злоупотребление свободой слова (согласно ФЗ о СМИ), нарушение интеллектуальной собственности.

Отметим, что агитация может проходить и в день голосования. Однако агитаторы не должны создавать препятствия работе опросных пунктов. При выявлении нарушений избирком вправе обратиться в правоохранительные органы.

Как утверждали опрос по храму

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