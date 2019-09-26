Избирком Екатеринбурга определил, кто и как может агитировать против опроса

Избирком Екатеринбурга утвердил порядок информирования участников общегородского опроса по выбору места строительства храма святой Екатерины. Голосование жителей, напомним, состоится 13 октября. На обсуждение вынесено две площадки: бывший приборостроительный завод на Горького, 17, и земельный участок за Макаровским мостом со стороны набережной Рабочей Молодежи.

Согласно документам, горожан можно агитировать как за выбор одной из площадок, так и за отказ от участия в опросе. Заниматься этим вправе органы госвласти и местного самоуправления, СМИ, физические и юридические лица. Опросная комиссия и общественные наблюдатели могут давать только общую информацию об опросе – без предпочтения к какому-либо варианту.

Агитация может быть в любой форме, за исключением случаев, нарушающих российское законодательство. В частности, при информировании участников опроса запрещены экстремизм, пропаганда нацисткой атрибутики, действия, возбуждающие социальную или религиозную рознь, злоупотребление свободой слова (согласно ФЗ о СМИ), нарушение интеллектуальной собственности.

Отметим, что агитация может проходить и в день голосования. Однако агитаторы не должны создавать препятствия работе опросных пунктов. При выявлении нарушений избирком вправе обратиться в правоохранительные органы.

Как утверждали опрос по храму

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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