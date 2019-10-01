В избиркоме Екатеринбурга пообещали, что на опросе по храму не будет «случайных людей»

Для организации общегородского опроса по строительству храма святой Екатерины будут задействованы 510 человек – в основном, это члены участковых комиссий, которые уже занимались подготовкой и проведением выборов.

«Сегодня мы можем уверенно утверждать, что грамотные кадры для работы на пунктах опроса у нас есть, и высокий уровень их подготовки позволит обеспечить необходимый режим работы с горожанами, пришедшими на опросные пункты. Случайных людей среди них нет, все они проверены на аналогичных общегородских мероприятиях», – заявил председатель избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин.

Напомним, опрос пройдет 13 октября. В этот день в городе откроется 51 опросный пункт. В каждом из них будут работать 10 организаторов опроса и четыре наблюдателя.

Основная задача специалистов от избиркома – выдавать жителям опросные листы, разъяснять порядок их заполнения и вести список проголосовавших.

«Процедура опроса очень близка к процедуре проведения выборов, но у нее есть некоторые особенности. Одна из них – по признанию опросных листов недействительными. Всю эту информацию каждый гражданин, принимающий участие в голосовании, сможет получить, в том числе, и на специальном пункте», – отметила начальник организационно-правового отдела городского избиркома Анна Синдяшкина.

Добавим, что жителям предлагается на выбор два варианта для размещения храма святой Екатерины в городе – площадка бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, и участок за Макаровским мостом.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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