Полпред и новый начальник свердловского главка обсудили провокации на опросе по храму святой Екатерины

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов накануне общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора святой великомученицы Екатерины провел встречу с начальником ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майором полиции Александром Мешковым. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе полпредства, Мешков доложил о мерах, предпринимаемых по обеспечению общественной безопасности в период проведения опроса, и присутствию сотрудников полиции на всех пунктах проведения опроса

Отдельно полпред Цуканов обратил внимание на появившуюся в социальных сетях информацию о возможных попытках подкупа, провокаций и административного давления. Полпред подчеркнул необходимость принятия жестких исчерпывающих мер по недопущению правонарушений. Напомним, что опрос по месту для возвещения храма святой Екатерины пройдёт в Екатеринбурге 13 октября.

Екатеринбург, Елена Васильева

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