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Понедельник, 14 октября 2019, 08:17 мск

Новости Екатеринбург

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Избирком подсчитал больше половины опросных листов, лидирует площадка УПЗ

В горизбиркоме Екатеринбурга закончили подсчет опросных листов по Октябрьскому району. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, обработаны опросные листы с 7 участков, таким образом, на текущий момент получены данные – с учетом Чкаловского, Орджоникидзевского и Ленинского районов – с 30 участков. Всего их в городе, напомним, 51. Обработано 56 713 опросных листов из 97 472.

За территорию бывшего Уральского приборостроительного завода (улица Горького, 17) проголосовали 5 757 жителя района, или 58,6% от общего количества принявших участие в опросе. Участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодежи – улицы Челюскинцев выбрали 3 799 октябрьцев, или 38,7%. Испорченными оказались 260 опросных листов, или 2,45%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», находящийся в здании администрации города, подсчет проходит в большом зале на пятом этаже, где летом собиралась рабочая группа по храму.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.10.19

После подсчета еще 16 тысяч голосов разрыв между двумя площадками сократился. / 14 октября в Свердловской области ожидаются следующие события. / Итоги опроса по храму: к 6 утра посчитали два района. Читать дальше

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