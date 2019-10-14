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Понедельник, 14 октября 2019, 10:48 мск

Новости Екатеринбург

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Жители Верх-Исетского района сократили разрыв между двумя площадками под храм

Горизбирком завершил подсчет голосов избирателей Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, 54,17%, или 8533 избирателя, отдали свои голоса за площадку УПЗ на улице Горького, 17. Строительство на площадке за Макаровским мостом поддержали 42,48% (6774 человека). Еще 2,85% испортили опросные листы. Из всех пяти уже обработанных районов именно жители Верх-Исетского больше всех сократили разрыв между двумя площадками.

По итогам подсчета опросных листов пяти районов 58,12 % голосов отдано за площадку УПЗ, 38,95 % – за территорию за Макаровским мостом.

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Храм-на-драме

Подсчет голосов по храмовому опросу займет еще несколько часов

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