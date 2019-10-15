«Вечерний Ургант» снова пошутил на тему «храмового вопроса» в Екатеринбурге

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем эфире 1 канала не преминул пошутить на тему храмового опроса, который состоялся 13 октября в Екатеринбурге. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Ургант напомнил телезрителям историю вопроса, а потом сообщил, что место для строительства храма святой Екатерины наконец выбрано. «Собор будет построен на месте бывшего приборостроительного завода, за него проголосовали почти 60% избирателей, еще 37 % – за территорию за Макаровским мостом. А еще 3% испортили бюллетени. Ну, как испортили – по привычке проголосовали за «Единую Россию», – пошутил юморист. Соведущий Урганта Дмитрий Хрусталев заявил, что его как выпускника Государственного университета аэрокосмического приборостроения волнует другой вопрос – не хотят ли жители Екатеринбурга восстановить Уральский приборостроительный завод. «Конечно, хотят! – заверил его Ургант. – И даже уже известно где: на месте сквера перед драмтеатром!»

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 15.10.19

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