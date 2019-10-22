Горожане не будут принимать участия в выборе эскиза для храма святой Екатерины

Депутаты ЕГД сегодня на заседании официально приняли итоги опроса по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины. На утверждение они потратили всего пару минут. До голосования перед ними должен был выступить вице-мэр по капстроительству Алексей Бирюлин и рассказать, что будет происходить дальше происходить на месте приборостроительного завода. Однако выступления не было – Бирюлин пришел, но слова ему не дали.

Депутат Алексей Вихарев, кому и принадлежала идея пригласить вице-мэра на заседание думы, рассказал, что обсуждал с Бирюлиным дальнейшие шаги по строительству храма. Инвестор должен подготовить проект, эскизы, техническую документацию, задача администрации города – зафиксировать зоны границ объектов культурного наследия, которые находятся на площадке приборостроительного завода, и подготовить документацию. Перевода земли в другую категорию не потребуется – завод стоит на земельном участке категории С-2, которая разрешает строительство религиозных объектов. «Никаких публичных процедур больше не будет», – подытожил Вихарев. Он также отметил, что заставлять инвестора согласовывать все шаги по строительству, в том числе подготовку эскизов, «наверное, неэтично».

Добавим, сегодня депутаты приняли решение направить главе города письмо с предложением перевести сквер у театра драмы в категорию особо охраняемых зон. Это формальная процедура, ранее спикер гордумы Игорь Володин отмечал, что, вероятнее всего, со всеми процедурами закончат к ноябрю, и тогда сквер перестанет быть местом для строительства религиозных объектов.

Также на заседании официально утвердили результаты общегородского опроса, проходившего 13 октября. Напомним, в голосовании приняли участие свыше 97 тысяч человек, 57% из них выбрали для будущего строительства храма площадку бывшего приборостроительного завода на Горького, 17.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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