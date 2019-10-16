В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству храма на месте приборостроительного завода

Екатеринбургские депутаты пригласили на заседание думы 22 октября мэра Александра Высокинского и вице-мэра по капстроительству Алексея Бирюлина для обсуждения этапов строительства храма святой Екатерины на месте бывшего приборостроительного завода на Горького, 17. Напомним, именно эта площадка победила на общегородском опросе, который состоялся 13 октября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протокол опроса сегодня утвердила комиссия по местному самоуправлению. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании думы в следующий вторник, 22 октября. По словам председателя избиркома Вадима Антошина, депутаты могут либо одобрить протокол, либо отклонить его и назначить новый опрос.

Руководитель думской комиссии Алексей Вихарев поинтересовался, какие следующие решения должна принять дума после того, как «храмовый» протокол будет утвержден.

«Дальше начинаются градостроительные процедуры. Перед строительством храма будут проведены общественные обсуждения в рамках градостроительного законодательства», – ответил руководитель аппарата мэрии Илья Захаров и предложил депутатам задать все вопросы по храму профильным специалистам, то есть вице-мэру Алексею Бирюлину.

Позже в беседе с «Новым Днем» Илья Захаров уточнил, что пока сроки начала строительства собора ему неизвестны, однако планы меценатов построить храм к 300-летию Екатеринбурга остаются неизменными. Также он добавил, что, по его сведениям, проект храма не претерпит больших изменений по сравнению с тем, что хотели реализовать в сквере у театра драмы.

Рендер с официального сайта правительства Свердловской области

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