российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 октября 2019, 09:27 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Замгубернатора обвинил в протечках крыш агрессивных коммунальщиков

В различных авариях, которые происходят в многоквартирных домах вскоре после капремонта, зачастую виноваты управляющие компании, а также провайдеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства заместитель губернатора Сергей Швиндт.

По его словам, нередки случаи, когда после проведения капремонта управляющие компании или вообще не убирают снег с крыш, или делают это слишком «агрессивно», что ведет к повреждению кровельного покрытия и протечкам, на которые потом жалуются жильцы.

Также Швиндт упрекнул провайдеров, которые «захламляют» своими поводами чердачные помещения и портят теплоизоляционный слой.

Напомним, протечки и другие ЧС в домах вскоре после капремонтов – явление довольно частое. Например, недавно жительница Екатеринбурга добилась от областного фонда капремонта компенсации ущерба от пожара в квартире. Сумма, назначенная облсудом, – 583 879 рублей. Ей удалось доказать, что из-за некачественного ремонта на ее работающий телевизор с верхнего этажа протекла вода, в результате чего в квартире возник пожар.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

Налоговая слила в Сеть базу данных электронных адресов екатеринбуржцев. / Бастрыкин дал месяц свердловским следователям на поиск убийцы девушек на Уктусе. / На премию Татищева и де Геннина претендуют книга о Чернецком, балет и образовательные проекты. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Капремонт

Женщина отсудила у фонда капремонта 600 тысяч рублей за взорвавшийся телевизор

Взносы на капремонт в Свердловской области вырастут с 1 января

В Полевском после капремонта треснули стены дома. Возбуждено уголовное дело (ФОТО)

«Останутся только руины», – екатеринбуржцы считают, что памятники архитектуры не проживут еще 20 лет без капремонта (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге рухнула крыша дома, где шел капремонт

Фонд капремонта назвал условие, при котором жильцам восстановят разгромленные после замены стояков ванны и кухни

Жители Екатеринбурга платят за капремонт реже, чем остальные свердловчане

Дома-памятники передвинули в хвост программы капремонта – жильцам придется подождать еще 20 лет

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика, Капремонт,