Замгубернатора обвинил в протечках крыш агрессивных коммунальщиков

В различных авариях, которые происходят в многоквартирных домах вскоре после капремонта, зачастую виноваты управляющие компании, а также провайдеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства заместитель губернатора Сергей Швиндт.

По его словам, нередки случаи, когда после проведения капремонта управляющие компании или вообще не убирают снег с крыш, или делают это слишком «агрессивно», что ведет к повреждению кровельного покрытия и протечкам, на которые потом жалуются жильцы.

Также Швиндт упрекнул провайдеров, которые «захламляют» своими поводами чердачные помещения и портят теплоизоляционный слой.

Напомним, протечки и другие ЧС в домах вскоре после капремонтов – явление довольно частое. Например, недавно жительница Екатеринбурга добилась от областного фонда капремонта компенсации ущерба от пожара в квартире. Сумма, назначенная облсудом, – 583 879 рублей. Ей удалось доказать, что из-за некачественного ремонта на ее работающий телевизор с верхнего этажа протекла вода, в результате чего в квартире возник пожар.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.19

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