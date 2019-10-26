Астахов на свободе, Шадрин в администрации губернатора, скандал с экспертизой – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Предпоследняя неделя октября была богата на неожиданные и интересные новости. Понедельник ознаменовался небывалым гололедом и заявлением генерала Шадрина о получении должности в администрации губернатора. В среду бывший мэр Каменска-Уральского был выпущен из СИЗО, в пятницу появилась информация о том, что за виновника смертельного ДТП на Малышева Васильева сдал анализы для экспертизы, скорее всего, кто-то другой. Подробней об этих и других событиях – в нашем обзоре.

Приговор недели: Астахов вернулся домой

23 октября в Свердловском областном суде сбыло вынесено решение по апелляционной жалобе на приговор бывшему мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову. Напомним, бывший чиновник был задержан 12 мая 2018 года по подозрению во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году Астахов получил взятку от представителя строительной фирмы за подписание актов о приемке выполненных работ по двум муниципальным контрактам – на строительство детского сада и двух жилых домов. В то время как часть работ фактически еще не была выполнена. По материалам дела, в общей сложности Астахов получил от представителя строительной фирмы деньги и имущество на сумму свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей, в том числе автомобиль Toyota Venza. 22 июля Синарский суд приговорил Астахова к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также конфискации существенной части имущества и штрафу в 12 млн рублей. Однако в Свердловском областном суде решение было оспорено.

«Изменить приговор на 6 лет условно с испытательным сроком 5 лет с сохранением ареста на денежные средства в сумме 12 миллионов», – постановил суд. Доводы адвоката и подробности заседания – в нашем материале из зала суда.

Назначение недели: генерал Шадрин и патриотическое воспитание

В понедельник бывший директор ЦПКиО и экс-депутат гордумы Екатеринбурга Роман Шадрин объявил, что с 1 ноября выходит на работу в администрацию губернатора Свердловской области. «Буду заниматься вопросами патриотического воспитания и работой с ветеранскими организациями в области. Все ровно так, как я хотел. Спасибо неравнодушным людям во власти», – написал он, отдельно поблагодарив «политического» вице-губернатора Сергея Бидонько.

Пока не уточняется, какой именно пост Шадрин получил в резиденции и будет ли эта деятельность оплачиваться из бюджета.

Заявление недели: «А можно в России запретить Пожигайло?»

В минувшую среду член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло заявил, что если б он стал президентом страны, то запретил был театры. «Театр – это в полном смысле подмена литургии. Театр, сцена, амвон, артисты и так далее – это альтернатива. Появилось же это фактически во времена Вольтера, ну, бурно расцвело. И в России это в XIX веке в основном, что, по Розанову, и подготовило русскую революцию. Театр – это подмена церкви, подмена вот этого акта служения в храме, замена храма», – сказал он, отметив, что запрет театров вернул бы людей в храмы.

Такое заявление вызвало широкий резонанс, возмущение и недоумение в театральных кругах. «А можно в России запретить Пожигайло? Ну вот и театры нельзя. Пускай Пожигайло живет своей пожигайловской жизнью, а мы будем своей – театральной», – сказал «Новому Дню» основатель фестиваля «Реальный театр», критик Олег Лоевский. Громкое заявление прокомментировали и другие представители театральной сферы.

Олег Лоевский

Скандал недели: за Васильева сдавал анализы кто-то другой

Накануне «Новому Дню» стало известно, что готовы результаты экспертизы, которая должна была определить принадлежность биологической жидкости, взятой на анализ на содержание алкоголя и наркотиков после смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге, в котором погибли двое мужчин. Есть информация, что мочу сдавал не виновник аварии Владимир Васильев, а другой человек. Такое предположение ранее в суде сделал следователь Алексей Кондин. Потому и было заявлено ходатайство на проведение молекулярно-генетической экспертизы.

По данным источника «Нового Дня», экспертиза ДНК подтвердила, что в лабораторию ушли пробирки с анализами другого человека, а не Васильева.

Фото недели: последствия ледяного дождя

Утро понедельника стало менее добрым для пешеходов и автомобилистов, так как ночью прошел ледяной дождь. Автомобили, деревья, провода, дороги и тротуары покрылись невероятно скользкой ледяной коркой, что спровоцировало множество ДТП в городе, в том числе с участием общественного транспорта.

Видео недели: приют, выхаживающий животных-калек

На этой неделе съемочная группа «Нового Дня» побывала в приюте для травмированных животных «Клякса». Руководитель питомника познакомила с животными, которые проходят реабилитацию: многие из них попали с переломами, без лап, с поврежденными глазами. Подробности – в нашем видео.

Приют, где спасают животных

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 26.10.19

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