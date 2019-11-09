Трагедии в полынье, следователи против врачей и обман с метро – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Она началась с громкой отставки – четвертое следственное управление покинул Руслан Ибиев. Его коллега из СК по Свердловской области выступил на медицинском форуме c с заявлением о типичном враче, совершающем преступления. К сожалению, не обошлось без трагических историй – на воде погиб ребенок.
Тема недели: хрупкий лед и дети
На Урале начали замерзать реки и озера, в центральной части региона лед пока очень тонкий, но это не мешает любителям острых ощущений гулять по чуть замерзшей воде. Так, на Белоярском водохранилище рыбаки уже открыли зимний сезон.
В Екатеринбурге сотрудники МЧС провели профилактический рейд по водоемам и прогнали оттуда «смельчаков» – рыбаков и любителей селфи, в числе последних были дети.
Любители селфи вышли на тонкий лед
К сожалению, уже есть жертвы. В поселке Красногвардейский Артемовского района семилетний мальчик провалился под лед. Его бросился спасать сосед и чуть сам не утонул. На помощь пришел еще один мужчина, Константин Гурьев. Взрослого он вытащил, но спасти ребенка не смог, что произошло на воде, он рассказал нашему агентству.
Ребенок провалился под лед и утонул
А в Дегтярске героем стал восьмиклассник Дмитрий Апресов. Подросток вытащил из полыньи 11-летнюю девочку, рискуя собственной жизнью. Мальчика представят к награде МЧС России.
Заявление недели: следователи выявили типичные черты врачей-преступников
Представитель Следственного комитета России по Свердловской области Ренат Сагдеев выступил на конференции «Медицина и право» с заявлением по поводу роста числа уголовных дел, которые возбуждаются в стране в отношении медицинских работников. По мнению СКР, причиной «дефектов оказанной медпомощи» становятся не тяжесть заболевания или его неизученность, а легкомысленное отношение медиков к работе и отсутствие заботливого отношения к пациентам. Распознать потенциального преступника от медицины можно по грубости, замкнутости, низким навыкам реальной работы. Эти и другие заявления представителя СКР, читайте на нашем сайте.
Медики также высказались об уголовном преследовании за врачебные ошибки. Мы опубликовали запись выступления главы клиники «Здоровье 365», хирурга Сергея Пискунова, который говорил о том, где кончается риск медицинского вмешательства и начинается ошибка.
К слову, в Свердловской области может появиться независимая экспертиза качества оказания медицинской помощи, которую будут проводить при расследованиях уголовных дел, а также для подготовки к гражданским искам в суд.
Отставка недели: Ибиев все
Глава четвертого следственного управления главного следственного управления СК России генерал-лейтенант Руслан Ибиев, слухи об отставке которого ходили без малого два года, освобожден от должности, соответствующий указ президента был опубликован 4 ноября. Он занимался расследованием ДТП с автобусом в ХМАО, где погибли дети (из-за этого дела его временно отстраняли), делом «Хромой лошади», овощебазы № 4 в Екатеринбурге и другими резонансными делами. А одним из первых дел Ибиева стало дело «Юкоса». Читайте о деятельности Ибиева подробнее в нашем обзоре.
Цифра недели: ноль на метро
Депутаты заксо получили проект бюджета области на 2020 год, на следующей неделе начнется его обсуждение. «Новый День» ознакомился с этим проектом. Мы искали финансирование метрополитена – к 300-летию Екатеринбургу обещали вторую ветку. В плане по подготовке города к юбилею, который подписал губернатор, обещали и федеральное, и региональное финансирование.
Оказалось, что на метро в Екатеринбурге региональный Минфин вообще ничего не заложил – ни на 2020 год, ни на плановый период 2021-2022 годов. А на федеральном уровне и вовсе заявили: российские города в принципе не получат федеральные средства на проектирование и строительство метро, исключением станет только Красноярск.
Фото недели: можно бесконечно смотреть, как перекладывают плитку
Благоустройство в Екатеринбурге продолжается. Несколько недель подряд горожане возмущались, что плитку на тротуаре перекладывают в зиму, пришел ноябрь, а город до сих пор перекопан. Дорожники не позволяют утихнуть такому возмущению, подпитывая его своими действиями. Например, на этой неделе на проспекте Ленина сняли только-только уложенную плитку.
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что работы на этом участке еще не завершены и подрядчик перекладывает плитку по собственной инициативе.
Екатеринбург. Другие новости 09.11.19
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