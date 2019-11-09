Трагедии в полынье, следователи против врачей и обман с метро – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО)

Редакция РИА «Новый День» подводит итоги очередной уходящей недели. Она началась с громкой отставки – четвертое следственное управление покинул Руслан Ибиев. Его коллега из СК по Свердловской области выступил на медицинском форуме c с заявлением о типичном враче, совершающем преступления. К сожалению, не обошлось без трагических историй – на воде погиб ребенок.

Тема недели: хрупкий лед и дети

На Урале начали замерзать реки и озера, в центральной части региона лед пока очень тонкий, но это не мешает любителям острых ощущений гулять по чуть замерзшей воде. Так, на Белоярском водохранилище рыбаки уже открыли зимний сезон .

В Екатеринбурге сотрудники МЧС провели профилактический рейд по водоемам и прогнали оттуда «смельчаков» – рыбаков и любителей селфи, в числе последних были дети.

Любители селфи вышли на тонкий лед

К сожалению, уже есть жертвы. В поселке Красногвардейский Артемовского района семилетний мальчик провалился под лед. Его бросился спасать сосед и чуть сам не утонул. На помощь пришел еще один мужчина, Константин Гурьев. Взрослого он вытащил, но спасти ребенка не смог, что произошло на воде, он рассказал нашему агентству .

Ребенок провалился под лед и утонул

А в Дегтярске героем стал восьмиклассник Дмитрий Апресов . Подросток вытащил из полыньи 11-летнюю девочку, рискуя собственной жизнью. Мальчика представят к награде МЧС России.

Заявление недели: следователи выявили типичные черты врачей-преступников

Представитель Следственного комитета России по Свердловской области Ренат Сагдеев выступил на конференции «Медицина и право» с заявлением по поводу роста числа уголовных дел, которые возбуждаются в стране в отношении медицинских работников. По мнению СКР, причиной «дефектов оказанной медпомощи» становятся не тяжесть заболевания или его неизученность, а легкомысленное отношение медиков к работе и отсутствие заботливого отношения к пациентам. Распознать потенциального преступника от медицины можно по грубости, замкнутости, низким навыкам реальной работы. Эти и другие заявления представителя СКР, читайте на нашем сайте .

Медики также высказались об уголовном преследовании за врачебные ошибки. Мы опубликовали запись выступления главы клиники «Здоровье 365», хирурга Сергея Пискунова, который говорил о том, где кончается риск медицинского вмешательства и начинается ошибка .

К слову, в Свердловской области может появиться независимая экспертиза качества оказания медицинской помощи , которую будут проводить при расследованиях уголовных дел, а также для подготовки к гражданским искам в суд.

Отставка недели: Ибиев все

Глава четвертого следственного управления главного следственного управления СК России генерал-лейтенант Руслан Ибиев, слухи об отставке которого ходили без малого два года, освобожден от должности , с оответствующий указ президента был опубликован 4 ноября. Он занимался расследованием ДТП с автобусом в ХМАО, где погибли дети (из-за этого дела его временно отстраняли), делом «Хромой лошади», овощебазы № 4 в Екатеринбурге и другими резонансными делами. А одним из первых дел Ибиева стало дело «Юкоса». Читайте о деятельности Ибиева подробнее в нашем обзоре.

Цифра недели: ноль на метро

Депутаты заксо получили проект бюджета области на 2020 год, на следующей неделе начнется его обсуждение. «Новый День» ознакомился с этим проектом. Мы искали финансирование метрополитена – к 300-летию Екатеринбургу обещали вторую ветку. В плане по подготовке города к юбилею, который подписал губернатор, обещали и федеральное, и региональное финансирование.

Оказалось, что на метро в Екатеринбурге региональный Минфин вообще ничего не заложил – ни на 2020 год, ни на плановый период 2021-2022 годов. А на федеральном уровне и вовсе заявили: российские города в принципе не получат федеральные средства на проектирование и строительство метро, исключением станет только Красноярск.

Фото недели: можно бесконечно смотреть, как перекладывают плитку

Благоустройство в Екатеринбурге продолжается. Несколько недель подряд горожане возмущались, что плитку на тротуаре перекладывают в зиму, пришел ноябрь, а город до сих пор перекопан. Дорожники не позволяют утихнуть такому возмущению, подпитывая его своими действиями. Например, на этой неделе на проспекте Ленина сняли только-только уложенную плитку.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга «Новому Дню» сообщили, что работы на этом участке еще не завершены и подрядчик перекладывает плитку по собственной инициативе .

Екатеринбург. Другие новости 09.11.19

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