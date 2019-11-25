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Понедельник, 25 ноября 2019, 15:37 мск

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Свердловский избирком зовет на выборы депутатов Узбекистана

Граждане Узбекистана, которые находятся в Свердловской области, смогут проголосовать на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса. Они состоятся 22 декабря.

Как сообщили в пресс-службе избиркома Свердловской области, проголосовать можно будет в Екатеринбурге, в Генеральном консульстве Республики Узбекистан (ул. Карла Либкнехта, дом 22, кабинет 415). Посольства и генконсульства Узбекистана в России начали работу по формированию списков граждан, временно или постоянно проживающих в России. Зарегистрироваться можно будет на сайте республиканского МИДа.

Екатеринбург, служба информации

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