Предъявите паспорт: Фонд святой Екатерины раздает памятные монеты в честь храмового опроса

Фонд святой Екатерины выпустил дополнительный тираж памятных монет, которые выдавались участникам городского опроса 13 октября вместе с сертификатом «первого строителя кафедрального собора». Напомним, в этот день горожане выбирали место для размещения храма святой Екатерины. Епархия и фонд лоббировали площадку бывшего приборостроительного завода на Горького, 17, – в итоге этот вариант и победил, набрав чуть более 56 тысяч голосов. Однако сувениров не хватило на всех голосовавших, а это почти сто тысяч человек.

С 3 по 8 декабря в Екатеринбурге будут открыты специальные площадки по выдаче памятных монет. При себе горожанам необходимо иметь паспорт. В Фонде святой Екатерины пояснили, что документ нужен для сверки со списком голосовавших за храм – в день опроса волонтеры записывали фамилии участников опроса.

Монеты можно получить по следующим адресам:

– ул. Хохрякова, 104, в здании библиотеки № 1;

– пр. Ленина, 70, в здании библиотеки № 17;

– ул. Московская, 25а, Центр НКО;

– ул. Мамина-Сибиряка, 193, МБУК БЦ «Екатеринбург»;

– ул. Свердлова, 25, в здании библиотеки № 14;

– ул. Старых Большевиков, 22, ЦК «Эльмаш».

В Чкаловском районе монеты выдают со 2 по 4 декабря и 8 декабря в здании библиотеки № 31, пер. Ремесленный, 7; с 5 по 7 декабря в здании библиотеки № 3, ул. Косарева, 7.

В будни площадки работают с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 18:00. В воскресенье, 8 декабря, площадка по адресу: ул. Московская, 25а, Центр НКО, будет работать с 10:00 до 18:00.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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