Медведев прописал условия для получения субсидий на Универсиаду-2023

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях предоставления субсидий из федерального бюджета на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Документ размещен на сайте правовой информации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации (АНО), учрежденной Российской Федерацией и правительством Свердловской области. Для получения субсидии организация должна обратиться с заявкой в Минспорта РФ и обосновать свои траты – на какие цели нужна субсидия, что на нее будет сделано, в каком объеме и в какие сроки. Минспорта в течение 15 рабочих дней рассматривает заявку и решает, удовлетворять ее или нет. Причиной для отказа может стать неполнота или недостоверность представленных сведений. Принятое министерством решение доводится до организации в три дня. Организация не должна иметь долгов по обязательным платежам, не может находиться в состоянии банкротства или реорганизации. Расходование субсидий будет находиться под постоянным контролем Минспорта РФ.

Отметим, что пока у АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» – только один учредитель, Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). Ее генеральный директор – Александр Чернов, ранее – директор заявочного комитета «Экспо-2025».

Напомним, ранее источники, знакомые с документами об источниках финансирования «Универсиады», сообщали, что общая смета, по последним данным, превышает 86 млрд рублей.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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