Слух дня: в администрации президента ждут массового лжеминирования избирательных участков

Федеральные органы власти и спецслужбы готовятся к тому, что в день выборов президента, 18 марта, пройдет волна телефонных атак с сообщениями о минировании избирательных участков. В одном из анонимных телеграм-каналов сообщается, что в управлении внутренней политики администрации президента уже разработаны рекомендации для руководителей на местах.

Во-первых, всем, кто получил подобное сообщение, следует максимально оперативно вместе с компетентными органами проверять достоверность информации. Во-вторых, оперативно информировать о случившемся куратора в администрации президента. В-третьих, рекомендуется «сушить» информацию в СМИ о телефонном терроризме – «чтобы не напугать избирателей».

Напомним, в прошлом году по городам России прокатилось несколько волн лжеминирования. Из-за анонимных звонков об угрозе взрывов, которые в массовом порядке стали поступать на телефоны экстренных служб в крупных городах по всей территории России в начале сентября, в общей сложности были эвакуированы 2,3 млн человек. Ущерб от действий телефонных террористов в городах России, по мнению МЧС, составил не менее 1 млрд рублей.

Добавим, что на местах уже давно проходят учения – что делать в случае поступления сообщения о минировании избирательного участка.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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