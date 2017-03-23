Господин Куйвашев, вам не стыдно? / Как губернатор присвоил себе проценты от хранения денег, собранных жильцами за капремонт

Публикации за 23.03.17

В Свердловской области продолжает работу аттракцион щедрости имени Евгения Куйвашева – теперь муниципалитетам региона обещают 300 млн рублей в виде т.н. губернаторских бонусов. Правда, есть нюанс – указанные 300 млн к губернатору никакого отношения не имеют. Это деньги жителей региона. Тем не менее, их собираются пустить на предвыборную пиар-акцию губернатора и попытаться с помощью этой суммы задобрить непокорных мэров. Подробности – в авторской колонке корреспондента NDNews.ru Екатерины Норсеевой.

Пару недель назад свердловское минЖКХ обнародовало сумму процентов, которые накопились за размещение на депозитах «Россельхозбанка» т.н. общего котла – то есть взносов, которые делают жители всех многоквартирных домов Свердловской области в фонд капитального ремонта. Набралось порядка 300 млн рублей. Согласно уставу регионального оператора и действующему законодательству, потратить эти деньги нельзя никуда, кроме как на собственно капитальный ремонт. Это сравнительно новая норма – еще полтора года назад проценты от размещения этих средств на депозите можно было потратить на организацию работы фонда, например, купить канцелярские принадлежности в контору или новый автомобиль для нужд директора. Но даже с законодательно оформленными ограничениями свердловские власти умудрились присвоить себе накопленные проценты. Конечно, фигурально выражаясь.

Дело в том, что эти 300 млн рублей неожиданно стали называть… губернаторскими бонусами, а во всех провластных СМИ прошла информация о щедрости главы региона, который разделит эти деньги между 34 муниципалитетами с наиболее высокой платежеспособностью. Грубо говоря, кто больше всех платил, тот больше всех и получит. Звучит справедливо, если бы не пара нюансов.

Первый заключается в самом подходе формирования котла. Несмотря на то, что деньги скидываются в одну общую кучу, средства, собранные с жителей Екатеринбурга, нельзя потратить на ремонт домов в других муниципалитетах – только в столице Среднего Урала. И почему в таком случае проценты решили поделить между 34 муниципалитетами, а не между всеми, кто «скидывался», не совсем понятно.

Второй нюанс связан с долями, на которые хотят поделить указанные 300 млн рублей. Уже известно, что дележка будет организована не по-братски. Например, Сухой Лог получит 6 млн рублей, по информации местной прессы. По другим муниципалитетам информации нет или ее пока не хотят обнародовать. В пресс-службе фонда капремонта сообщили со ссылкой на министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, что данных о том, как поделят деньги, еще нет. Что наводит на некоторые размышления.

Дело в том, что после ликвидации ставки областного премьера и отправки бывшего главы кабмина области Дениса Паслера в свободное плавание, главы муниципалитетов почувствовали себя несколько более вольно, чем при нем. Паслер выстраивал отношения с мэрами и руководителями крупных предприятий в довольно жестком ключе. Вспомнить хотя бы одну из его последних поездок в качестве председателя правительства области в Асбест. Так что с его уходом в муниципалитетах задышалось вольнее. Особенно сейчас, в преддверии избирательной кампании, когда во многом именно от местных руководителей зависят результаты голосования на губернаторских выборах. В такой ситуации Куйвашев вынужден будет задабривать муниципалитеты и их жителей. В том числе, как ни странно звучит, с помощью денег, собранных этими самыми жителями. Впрочем, маловероятно, что за «присвоение» денег и лавров губернатору будет стыдно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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