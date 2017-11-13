Элиты хотят определенности: в Кремле обсуждают сценарий выдвижения Путина на выборы

Владимир Путин определился, что будет участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта в 2018 году. В Кремле идет обсуждение на тему, каким образом глава государства озвучит свое решение и будет ли самовыдвиженцем или вступит в предвыборную гонку при поддержке партии. «Как только предвыборные кампании объявляют, сразу все перестают работать», уверен сам Путин, а потому и тянет с публичным объявлением о том, что будет баллотироваться.

Несколько федеральных чиновников и источников, близких к администрации президента, заявили РБК, что Владимир Путин готов участвовать в выборах. Существуют два варианта, когда президент заявит о своем решении. Это может произойти до того, как Совет Федерации назначит выборы, либо после, парламентарии должны определиться в период с 7 по 17 декабря. Первый вариант уже применялся на выборах 2004 и 2008 годов. Только в 2011 году Дмитрий Медведев заявил об отказе баллотироваться на второй срок и предложил выдвинуть Путина еще в сентябре.

Источники считают, что публичное заявление прозвучит до съезда «Единой России», который состоится 22-23 декабря. Впрочем, один из собеседников не исключил, что Путин может заявить о выдвижении в самом начале января. Предвыборная кампания российского лидера будет максимально короткой по времени. Элиты в целом понимают, что Путин пойдет на новый срок, но все же многим хотелось бы определенности.

Сам президент считает, что старт предвыборной кампании отбивает у политиков желание работать. «В предусмотренное законом время те, кто хочет принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», – уклончиво заявил глава государства на саммите БРИКС в сентябре на вопрос журналистов о своем выдвижении.

Обсуждается и формат публичного объявления Путина об участии в выборах. Опять же базовых концепции две. Первая – президент сообщит о намерении баллотироваться во время поездки в регион, в ответ на вопрос человека из толпы. Вторая – о решении пойти на выборы будет объявлено во время специального масштабного мероприятия с участием известных людей. Какой бы сценарий ни был выбран, нужный медийный эффект все равно будет достигнут, уверены источники.

Кроме того, пока нет определенности в том, будет ли Путин самовыдвиженцем, либо пойдет на выборы от «Единой России». По словам экспертов, в течение года рейтинг Путина находится на стабильно высоком уровне и не показывает серьезных негативных колебаний, в связи с этим у президента есть максимальная свобода выбора сценария выдвижения.

В настоящее время поддержка в обществе у главы государства значительно выше, чем у партии. К тому же Путин позиционирует себя в качестве президента всех россиян, потому сценарий самовыдвижения «при широкой народной поддержке» действительно является приоритетным. Впрочем, не исключен и коалиционный сценарий, когда выдвигает кандидата одна партия, а другие поддерживают.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.17

Женский «вирус» на президентских выборах: большинство кандидаток не решатся на реальное участие. / ЦИК РФ поставил крест на президентских амбициях Полонского. / Луна подождет: Полонский всерьез решил стать президентом РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»