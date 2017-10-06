Путин выжидает последний момент для объявления об участии в выборах

Администрация президента России готовится к тому, что Владимир Путин объявит о намерении баллотироваться на очередной срок максимально поздно, сообщает «Дождь» со ссылкой на федерального чиновника, два источника, близких к Кремлю, и собеседника, близкого к Совету безопасности.

По закону избирательная кампания официально стартует за 90-110 дней до дня выборов, которые намечены на 18 марта, то есть в период 7 по 17 декабря. Потому ожидается, что Владимир Путин объявит о своих планах незадолго до этой даты, полагают чиновники. «Этого никто не знает», – сообщил в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках заявления президента.

В середине сентября «Коммерсантъ» писал, что объявление о новом сроке Кремль планирует на ноябрь. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», – говорил один из собеседников издания. По данным газеты, президент может согласиться на участие в выборах в ответ на просьбу граждан, озвученную в ходе какого-либо крупного мероприятия. При этом издание перечислило мероприятия, которые запланированы на этот период. Среди них форум «Сообщество» (2-3 ноября) и День народного единства (4 ноября).

Эксперты полагают, что, чем позже начинать кампанию, тем меньше времени у оппонентов на раскрутку и тем выгоднее основному кандидату. Путин в целом не любит делать то, в чем нет необходимости, пока никто не объяснил ему, зачем задолго до старта объявлять о своих планах, говорит еще один собеседник.

На сроки объявления президента может влиять и график других важных мероприятий. В декабре глава государства по традиции вначале обращается к федеральному собранию, а затем проводит большую пресс-конференцию. Было бы логично, если бы заявление о выдвижении прозвучало незадолго до этих мероприятий, а потом планы на новый срок были бы уже разъяснены во время послания и общения с журналистами, рассуждает источник, близкий к Кремлю.

Как писал «Новый День», в начале сентября появились сообщения о том, что Кремль начал предварительную подготовку к формированию списков доверенных лиц Путина на выборах 2018 года. По сведениям РБК, президентская администрация попросила регионы прислать фамилии людей, которые могли бы войти в этот список. В Кремле при этом пожелали, чтобы в список были включены новые люди, а не те, что работали в прошлые президентские выборы 2012 года, сообщил один из источников издания. В то же время другие собеседники агентства заявили, что предпочтение все-таки отдается определенным категориям граждан – медийным лицам, не связанным с властью, и представителям молодежи. Источники издания уточнили, что за составление списков отвечают вице-губернаторы по внутренней политике.

Сам Путин неоднократно давал понять, что не хотел бы спешить с предвыборным заявлением. Так, например, 4 октября в ходе пленарного заседания в рамках форума «Российская энергетическая неделя» он сказал, что пока не принял решение, будет ли он участвовать президентской гонке в 2018 году. «Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», – ответил Владимир Путин. Он также добавил, что о начале президентской кампании, как того требует закон, будет объявлено в конце ноября-начале декабря.

«Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом (своем участии – прим. ред.) скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы», – пояснил глава государства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.10.17

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