В Кремле рассказали, пойдет ли Путин на выборы-2018

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, будет ли Владимир Путин участвовать в президентских выборах. Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждал ли президент на встрече с главой ЦСР Алексеем Кудриным возможность его участия в написании экономической части предвыборной программы для действующего главы государства, если он решит пойти на новый срок.

«Пока неизвестно, будет ли баллотироваться Путин на следующий президентский срок», – цитирует Пескова РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что президент «об этом ничего не говорил» публично.

В понедельник, 13 ноября, СМИ сообщили, что Путин принял принципиальное решение участвовать в выборах-2018. Отмечалось, что в Кремле идет обсуждение на тему, каким образом действующий глава государства озвучит свое решение и будет ли самовыдвиженцем или вступит в выборную гонку при поддержке партии. Позднее появились сообщения, что Кремль уже определился со схемой выдвижения Путина на новый срок. Источник «Газеты.Ru» в президентской администрации утверждает, что вариант выдвижения от партии «Единая Россия» сейчас наиболее вероятный.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, предвыборная кампания должна начаться в декабре.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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