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Выборы

Путин рассказал, готов ли баллотироваться на выборах-2018

Путин рассказал, готов ли баллотироваться на выборах-2018
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, что пока не принял решение, будет ли он участвовать президентской гонке в 2018 году. Соответствующий вопрос на пленарном заседании в рамках форума «Российская энергетическая неделя» задал модератор дискуссии. «Решили ли вы, против кого будете баллотироваться?» – спросил модератор.

«Нет, я еще не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще», – ответил Владимир Путин. Он также добавил, что о начале президентской кампании, как того требует закон, будет объявлено в конце ноября-начале декабря.

«Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом (своем участии – прим. ред.) скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы», – пояснил глава государства.

Москва, Иван Гридин

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