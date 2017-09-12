Песков ответил на публикации СМИ о выдвижении Путина в президенты

Публикации в российских СМИ, посвященные теме президентских выборов и участия в них действующего президента России Владимира Путина, являются политологическими рассуждениями. Такова официальная позиция Кремля. В частности, о планах выдвижения Владимира Путина в президенты в два этапа, а также публикации о формировании Кремлем списка доверенных лиц Путина к выборам рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Это, скорее, пока политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении (об участии в выборах – прим. ред.). Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Из этого и состоит наша работа.Пока идет обычная, достаточно напряженная ежедневная работа. А все предвыборные процедуры, кто бы ни баллотировался, конечно, должны выполняться в строгом соответствии с законом», – сказал Песков, добавив, что «забегать вперед никто не собирается».

Он также напомнил, что президент просил не поддаваться раньше времени предвыборным настроениям, чему его администрация и следует. «Вы знаете установку главы государства на то, чтобы работать, не поддаваясь преждевременным электоральным настроениям, что администрация и делает. Все остальное пока относится к категории политологических рассуждений. Опять же политологи перебирают четки гипотетических возможностей в рамках законодательства, пытаясь гадать, какие варианты будут задействованы в случае, если президент решит идти на выборы», – заключил Песков.

Как писал «Новый День», ранее в газете «Коммерсантъ» появилась публикация, в которой со ссылкой на источники говорилось, что Кремль практически завершил разработку предвыборной стратегии Владимира Путина. Издание писало, что на будет строиться на из двух этапов: в ноябре Путин объявит о готовности бороться за пост главы государства и поучаствует в нескольких внутриполитических мероприятиях, после чего стартует его юридическое выдвижение как самовыдвиженца со сбором подписей.

РБК в свою очередь сообщал со ссылкой на свои источники, что администрация действующего президента обратилась к региональным властям с просьбой составить списки людей, которые могли бы стать доверенными лицами главы государства на предстоящих президентских выборах. Издание писало, что Кремль просил включить в списки новые лица и молодежь.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.09.17

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