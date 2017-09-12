«Выборная кампания будет молниеносной»: СМИ узнали, как Путин выдвинется на новый срок

В Кремле почти закончили работу над стратегией выдвижения Владимира Путина на новый, четвертый по счету, президентский срок. Сама процедура будет проходить в два этапа, а официально о своем участии в выборах действующий глава государства объявит в ноябре. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в администрации президента.

На первом этапе Владимир Путин публично объявит о своем намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру в президенты. Это произойдет в ноябре. «Невозможно до декабря тянуть с этим вопросом, иначе будет восприниматься неестественно», – пояснил источник «Ъ». Собеседник издания отметил, что формат мероприятия, на котором действующий президент РФ объявит о своем выдвижении, будет напоминать «прямую линию». Это будет «общение с гражданами, которые сформулируют просьбу о выдвижении, качественная телевизионная картинка», пишет издание. Перед этим глава государства примет участие в нескольких внутриполитических мероприятиях. Так, в Кремле готовятся к 30 октября – Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день на проспекте Сахарова в Москве будет открыт памятник жертвам репрессий работы скульптора Георгия Франгуляна. Открытие мемориала будет проведено на самом высоком уровне и сработает на консолидацию общества, отметил источник в окружении первого заместителя главы президентской администрации Сергея Кириенко.

Помимо этого ожидается участие президента в организуемом Общественной палатой форуме «Сообщество», итоговое заседание которого запланировано на 2-3 ноября. 4 ноября пройдет празднование Дня народного единства, а 7 ноября – будет отмечаться 100-летие революции. Эти мероприятия, по задумке Кремля, также должны поработать на цель консолидации общества.

Второй этап подразумевает юридическое выдвижение Путина и его регистрацию в качестве самовыдвиженца со сбором подписей в его поддержку. По сведения газеты, произойдет это в самые поздние сроки, чтобы сделать избирательную кампанию максимально сжатой.

Выборы президента в России намечены на март 2018 года. Согласно закону «О выборах президента», назначение выборов должно пройти с 7 по 17 декабря. Не позднее чем через 20 дней, то есть до 6 января, должна пройти регистрация инициативной группы в Центризбиркоме.

Отметим, сам Владимир Путин до сих пор не делал никаких заявлений об участии в выборах 2018 года. В начале сентября он заявил, что говорить об этом рано, потому что с началом выборной кампании, по мнению главы государства, «все сразу перестают работать».

Добавим, сегодня СМИ сообщили о том, что Кремль уже начал предварительную подготовку к формированию списков доверенных лиц Путина на выборах 2018 года. По сведениям РБК, президентская администрация попросила регионы прислать фамилии людей, которые могли бы войти в этот список. В Кремле при этом пожелали, чтобы в список были включены новые люди, а не те, что работали в прошлые президентские выборы 2012 года, сообщил один из источников издания. В то же время другие собеседники агентства заявили, что предпочтение все-таки отдается определенным категориям граждан – медийным лицам, не связанным с властью, и представителям молодежи. Источники издания уточнили, что за составление списков отвечают вице-губернаторы по внутренней политике.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.09.17

В Березовском на «выборной лотерее» пропал выигрышный билет с машиной (ВИДЕО). / Свердловские единороссы признали поражение в трех городах. / Энергетики: ненастье не сказалось на работе избирательных участков в день выборов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»