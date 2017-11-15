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В Кремле определились со схемой выдвижения Путина на новый срок

В Кремле определились со схемой выдвижения Путина на новый срок
Фото: kremlin.ru

В Кремле склоняются к тому, чтобы президент РФ Владимир Путин шел на выборы главы государства не в качестве самовыдвиженца, а от партии «Единая Россия». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Один из собеседников издания уверяет, что выдвижение от партии сейчас наиболее вероятный вариант. Другой кремлевский источник подтвердил эту информацию.

По сведениям издания, ранее в президентской администрации рассматривали в качестве приоритетного вариант самовыдвижения. Однако в зоне внимания значился и вариант партийного выдвижения. За него выступал бывший секретарь генсовета ЕР Сергей Неверов. Окончательное решение будет принято в декабре.

Ранее СМИ сообщили, что Путин определился, что будет участвовать в выборах президента России, которые пройдут 18 марта в 2018 году. Отмечалось, что в Кремле идет обсуждение на тему, каким образом глава государства озвучит свое решение и будет ли самовыдвиженцем или вступит в предвыборную гонку при поддержке партии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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